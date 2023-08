La Tunisie achète 125 000 tonnes de blé tendre

L’Office tunisien des céréales a acheté environ 125 000 tonnes de blé tendre, cette semaine, dans le cadre d’un appel d’offres international, selon des négociants européens cités par Reuters .

Ila également demandé à acheter 117 000 tonnes de blé tendre, dont le prix proposé dans l’appel d’offres était de 271,68 dollars la tonne, coût et fret compris, selon la même source.

La Tunisie avait acheté, successivement, dans 4 appels d’offres internationaux précédents au cours des mois de janvier, avril, mai et juillet, 100 000 tonnes de blé tendre, 75 000 tonnes d’orge , 75 000 tonnes de blé tendre et 100 000 tonnes de blé dur, environ 75 000 tonnes d’orge fourragère et enfin 100 000 tonnes de blé tendre et 100 000 tonnes de blé dur.