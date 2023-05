La Tunisie achète 175 000 tonnes de céréales

L’Office tunisien des céréales aurait acheté environ 100 000 tonnes de blé dur et environ 75 000 tonnes d’orge fourragère dans le cadre d’un appel d’offres international vendredi, selon des négociants européens.

Le prix le plus bas pour le blé dur a été estimé à 385,49 dollars la tonne c&f. Le prix le plus bas pour l’orge a été estimé à 385,49 dollars la tonne c&f. Le prix le plus bas pour l’orge était estimé à 254 dollars la tonne c&f.

Les résultats reflètent les évaluations des négociants et d’autres estimations de prix et de volumes sont encore possibles ultérieurement.