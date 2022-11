La Tunisie achète 250 000 tonnes de céréales

L’office tunisien des céréales aurait acheté environ 100 000 tonnes de blé tendre, 100 000 tonnes de blé dur et environ 50 000 tonnes d’orge fourragère lors d’un appel d’offres international vendredi, selon des négociants européens.

Les mêmes sources ont déclaré qu’ils pensaient que le blé tendre avait été acheté au prix le plus bas de 377,34 dollars la tonne c&f. Le prix le plus bas pour le blé dur était estimé à 528,89 dollars la tonne c&f et le prix le plus bas pour l’orge à 343,50 dollars la tonne c&f.

Des estimations modifiées des tonnes achetées et des prix sont encore possibles ultérieurement. Les céréales devaient être expédiées entre le 5 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, selon l’origine fournie, ont indiqué les négociants.