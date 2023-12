La Tunisie achète du blé tendre, du blé dur et de l’orge fourragère

L’office tunisien des céréales aurait acheté environ 100 000 tonnes de blé tendre, 75 000 tonnes de blé dur et 50 000 tonnes d’orge fourragère dans le cadre d’un appel d’offres international mardi, selon des négociants européens.

Le blé tendre aurait été acheté au prix le plus bas de 278,68 dollars la tonne coût et fret inclus (C&F) pour 50 000 tonnes à la maison de commerce Casillo.

Casillo a également vendu un lot de 25 000 tonnes de blé tendre à 282,49 dollars la tonne C&F et Viterra a vendu un lot de 25 000 tonnes à 282,91 dollars la tonne C&F.

Le blé dur a été acheté en trois lots de 25 000 tonnes. Le prix le plus bas pour le blé dur aurait été de 436,89 dollars la tonne C&F pour Casillo. Viterra a également vendu un lot de blé dur à 437,97 dollars la tonne CIF et Casillo en a vendu un autre à 437,98 dollars la tonne C&F.

Toute l’orge a été achetée à 237,00 dollars la tonne C&F à Aston.

Les rapports reflètent les évaluations des négociants et d’autres estimations de prix et de volumes sont encore possibles ultérieurement, précise Nasdaq sui rapporte la nouvelle.

Le blé devait être expédié entre le 25 décembre 2023 et le 5 février 2024, le blé dur entre le 1er et le 30 janvier 2024, et l’orgeentre le 1er janvier et le 5 février 2024.

Lors de son dernier appel d’offres, le 22 novembre, l’office tunisien des céréales avait acheté environ 100 000 tonnes de blé tendre et 75 000 tonnes d’orge fourragère. Lors de son dernier appel d’offres pour le blé dur, le 17 novembre, il avait fait achat d ’environ 25 000 tonnes.