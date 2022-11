La Tunisie adhère à un programme de coopération internationale pour obtenir des vaccins et des médicaments issus de la biotechnologie

Le directeur de l’Institut Pasteur, Hachemi Louzir a annoncé que la Tunisie a adhéré à un programme de coopération internationale pour obtenir des vaccins et des médicaments issus de la biotechnologie.

Louzir qui a pris part aux côtés du ministre de la santé, Ali Mrabet au sommet mondial sur « le futur des vaccins et la bio-santé » qui s’est tenu du 25 au 27 octobre 2022 dans la capitale sud-coréenne, Séoul, a ajouté que le gouvernement sud-coréen a pris l’initiative d’organiser ce sommet en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le but de renforcer la coopération dans la production de vaccins et de médicaments issus de la biotechnologie.

Louzir a fait savoir que des chercheurs tunisiens de l’Institut Pasteur suivent actuellement une formation dans les techniques de la vaccination à l’Institut Pasteur sud-coréen, ajoutant que le sommet sur le futur des vaccins et de la bio-santé a été marqué par la présence d’institutions financières et de banques asiatiques et africaines afin de trouver des ressources pour financer des projets de recherche liés à la production de médicaments et de vaccins.

Les participants au sommet ont discuté de l’avenir des vaccins et de la bio-santé et partagé les dernières avancées technologiques en la matière afin de mieux se préparer aux futures pandémies et faire face aux défis potentiels.