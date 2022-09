La Tunisie adhère officiellement à Horizon Europe

Le lancement officiel du statut d’association de la Tunisie à Horizon Europe, le programme de recherche et d’innovation de l’UE (2021-2027), a eu lieu le 6 septembre 2022.

Les chercheurs, innovateurs et entités de recherche tunisiens peuvent désormais participer au programme de 95,5 milliards d’euros, dans les mêmes conditions que les entités des États membres de l’UE. L’accord d’association à Horizon Europe commencera à produire des effets juridiques après son entrée en vigueur, c’est-à-dire lorsque la Tunisie aura achevé son processus de ratification et qu’un échange de notes diplomatiques aura eu lieu entre la Commission et les autorités tunisiennes.

L’association à Horizon Europe soutient » l’approche globale de la recherche et de l’innovation et confirme à nouveau l’engagement de l’Europe en faveur d’un niveau d’ouverture mondiale nécessaire pour stimuler l’excellence, mettre en commun les ressources pour accélérer le progrès scientifique et développer des écosystèmes d’innovation dynamiques dans un ensemble de priorités communes, telles que la double transition verte et numérique « .

Depuis 2016, la République tunisienne est associée à Horizon 2020, le précédent programme de recherche et d’innovation de l’UE (2014-2020). Elle était le seul pays africain et le seul pays arabe associé à Horizon 2020.