La Tunisie  annonce ses candidates  pour la mission spatiale 2024

La Tunisie a annoncé samedi qu’elle se prépare à envoyer sa première astronaute pour une mission à la station spatiale internationale en nommant les candidates présélectionnées, dont l’une sera choisie pour le rôle qui lui sera assigné.

L’astronaute sera sélectionnée parmi huit candidates, toutes pilotes de chasse diplômées de l’école d’aviation de Borj El-Amri, ce qui fera d’elles les premiers astronautes tunisiens et africains à aller dans l’espace.

Le groupe Telnet a annoncé les noms des candidates lors d’une cérémonie spéciale samedi, coïncidant avec la 66e commémoration de la Journée de la femme, le 13 août.

Les nominées ont exprimé leur désir de relever ce défi « historique » et de hisser le drapeau national tunisien à la Station spatiale internationale, ainsi que de contribuer aux avancées scientifiques du pays.

Les candidats ont été présélectionnés sur la base de critères physiques et psychologiques, entre autres critères stricts.

Le directeur général de Telnet, a déclaré à l’agence turque Anadolu que les candidats « subiront prochainement des tests médicaux et physiques approfondis » en Tunisie et à l’étranger, avant la sélection de deux candidates qui se rendront ensuite « en Russie où elles participeront à une formation spécifique dans les centres de formation de l’Agence spatiale russe pendant un an ».

« Une candidate sera ensuite choisi pour accomplir la mission en 2024 dans le domaine de la physique et de la médecine, qui durera 10 jours », a-t-il ajouté.