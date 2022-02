La Tunisie  appelée à  rapatrier d’urgence les femmes et les filles détenues dans les camps en Syrie

Les experts des droits de l’homme de l’ONU ont appelé la Tunisie à rapatrier d’urgence six femmes et filles, âgées de 3 à 22 ans, qui sont détenues dans des conditions inhumaines dans les camps d’Al-Hol et d’al-Amarnah, dans le nord-est de la Syrie.

En 2014, quatre filles âgées de 6 à 14 ans ont été enlevées par leur mère et emmenées en Syrie. Elles ont été capturées en 2019 par les forces kurdes et sont privées de liberté depuis lors, sans qu’aucune procédure légale ne justifie leur détention. L’une des filles est encore mineure, et la plus âgée a deux filles de moins de 5 ans.

« Ces jeunes femmes et leurs enfants devraient être considérés avant tout comme des victimes et traités comme tels », ont déclaré les experts de l’ONU. « Au lieu de cela, ils ont été abandonnés par leur propre pays en raison des liens ou de l’affiliation présumés de leur mère à un groupe terroriste désigné. »

Ils sont détenus depuis plus de trois ans, en l’absence de toute procédure légale, pour des raisons peu claires et sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre eux, ont indiqué les experts. Leur situation médicale est très préoccupante, trois des filles auraient été blessées par des grenades avant leur capture en 2019. Le camp d’al-Amarnah, où sont détenues l’aînée des captives et ses deux filles, serait sous le contrôle des autorités turques et reste inaccessible aux organisations humanitaires, dont le CICR.