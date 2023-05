La Tunisie appelle à rétablir les droits inaliénables et légitimes du peuple palestinien

La Tunisie a réaffirmé, lundi, à l’occasion du 75e anniversaire de la Nakba, sa position constante en faveur de la juste cause palestinienne et appelle la communauté internationale à mettre fin aux violations répétées commises par l’occupation israélienne.

Elle appelle, également, à rétablir les droits inaliénables, légitimes et imprescriptibles du peuple palestinien, à la tête desquels son droit d’établir un Etat palestinien indépendant, avec Al-Qods Al Charif pour capitale.

Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, la Tunisie souligne que le 15 mai 2023 marque le 75e anniversaire de la Nakba, qui commémore les luttes héroïques du peuple palestinien et ses immenses sacrifices face aux graves agressions des forces de l’occupation israéliennes, pour défendre sa terre, son identité et pour revendiquer son droit spolié.

Cette commémoration intervient dans un contexte marqué par la persistance des forces de l’occupation dans ses plans d’expansion coloniale, la poursuite de sa politique de déplacement forcé et de confiscation des terres, sa profanation des lieux saints et ses massacres délibérés à l’encontre des civils sans défense, en violation flagrante des lois, des conventions et des normes internationales.