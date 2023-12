La Tunisie appelle la communauté internationale à mettre un terme à l’occupation sioniste

La Tunisie a appelé la communauté internationale à tirer des leçons de l’histoire, lointaine et récente, pour mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens et de garantir au peuple ses droits légitimes reconnus à l’échelle internationale, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, lors de sa participation mardi, à Genève, à une réunion ministérielle de haut niveau.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre a souligné que la Tunisie avait toujours soutenu la paix dont la justice est la pierre angulaire.

Elle continue de soutenir les justes causes ainsi que le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’indépendance, a-t-il ajouté.

Nabil Ammar a, à cette occasion, réaffirmé que la Tunisie rejette fermement toute tentative de déplacement forcé des palestiniens.

Il a appelé les médias et les journalistes à assumer leurs responsabilités en toute impartialité, dénonçant le discours diffusé qui met l’agresseur et les victimes sur un même pied d’égalité.

Nabil Ammar a, dans le même contexte, fait noter que la politique d’arrogance et de terrorisme, adoptée depuis des décennies, a échoué à saper les efforts des palestiniens à réclamer leurs droits.

