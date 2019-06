La Tunisie au Conseil de sécurité : Un témoignage de confiance et de respect, selon BCE

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a adressé, vendredi, un message au ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui à la suite de l’élection de la Tunisie, par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, au poste de membre non-permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021.

Il y affirme que cette élection « atteste de la confiance et du respect dont elle bénéficie auprès de la communauté internationale et consacre de nouveau la place qui lui échoit sur la scène régionale et internationale ».

Les succès diplomatiques de la Tunisie, ajoute BCE, témoignent une fois encore de la bonne réputation dont elle jouit dans son environnement régional et auprès de ses partenaires, et constitue une reconnaissance pour le rôle actif et efficient de la diplomatie tunisienne dans la consécration des principes de la paix, de la justice, de la coopération et de la solidarité.

Une consécration, insiste le chef de l’Etat, qui attribue à la famille diplomatique, la responsabilité d’aller de l’avant pour gagner les paris liés à l’intérêt supérieur de la nation, « ce qui commande à tous les Tunisiens de soutenir les orientations diplomatique de leur pays, en particulier, en cette étape cruciale de son histoire et face aux développements complexes et aux mutations à l’échelle régionale et internationale », a-t- il souligné.