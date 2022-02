La Tunisie au Salon «Gulfood»

Onze conditionneurs tunisiens d’huile d’olive participeront au Salon International des Produits Agroalimentaires » Gulfood », qui se tiendra du 13 au 17 février 2022, avec la participation de 60.000 visiteurs et plus de 2500 exposants locaux, régionaux et internationaux, provenant de plus de 185 pays, a annoncé vendredi soir, le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (Packtec).

L’objectif de cette participation étant de renforcer les exportations de l’huile d’olive conditionnée tunisienne vers Dubaï, qui « représente aujourd’hui la plateforme incontournable de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique avec un marché de plus 5,2 millions d’habitants dont 85% sont d’origine étrangère ».

Cette participation s’inscrit dans de cadre la Campagne de promotion de l’huile d’olive conditionnée menée par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, et dont la réalisation a été confiée au Packtec . L’action promotionnelle vise à consolider la visibilité à l’échelle internationale de l’huile d’olive tunisienne, à développer son exportation vers les pays du Golfe et à promouvoir la Tunisie en tant que pays producteur et exportateur d’une huile d’excellente qualité, souligne le Packtec.

Dans le cadre de ce salon, un espace générique de 195m2 sera exclusivement dédié à la promotion de l’huile d’olive tunisienne conditionnée. Au programme, des séances de dégustation et un cooking show seront organisés et animés par un chef tunisien afin de faire connaître la cuisine tunisienne.

Les pays du Golf constituent un marché à fort potentiel pour les entreprises tunisiennes exportatrices d’huile d’olive conditionnée vu qu’ils enregistrent une croissance exponentielle de la consommation des produits alimentaires, indique la même source.

Aux Émirats Arabes Unis, l’huile d’olive connaît une popularité croissante, suite à l’afflux croissant des expatriés arabes et européens et maghrébins.