La Tunisie au Salon international des produits Halal

Une mission d’hommes d’affaires tunisiens, organisée par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), participera du 28 novembre au 1 décembre 2019 à Istanbul /Turquie à la 5ème édition du ” World Halal Summit ” et la 7ème Exposition OIC ” HALAL Expo “, le Salon international des Produits Halal des Etats Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OIC).

Ce salon a pour objectifs d’accueillir les acteurs de la filière Halal en quête d’opportunités d’affaires et de partenariat dans les pays de l’OIC et au-delà, indique l’APII sur son site. Cet évènement représente aussi une opportunité pour les entreprises actives dans ladite filière de promouvoir leurs produits et services et développer les investissements dans ce secteur.

Les domaines concernés sont le tourisme Halal, la finance islamique, le textile & mode islamique, les cosmétiques et soins personnels, la restauration et boissons, la transformation, l’équipement, l’emballage des aliments, les médicaments et produits pharmaceutiques et le tourisme de santé.