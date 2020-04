La Tunisie au secours des étudiants africains

“Des mesures vont être appliquées pour permettre aux étrangers en Tunisie de mener une vie normale et d’être traités comme tous les autres citoyens en cette période de coronavirus”. C’est ce qu’avait déclaré hier le ministre chargé des droits de l’Homme et des relations avec la société civile, Ayachi Hammami, qui parlait des aides que la Tunisie compte apporter aux Africains vivant en Tunisie.

Concrètement, rapporte « Francetvinfo »,les autorités ont décidé que les titres de séjour valables au 1er mars étaient prolongés jusqu’à la fin de la crise. Il n’y aura donc pas de pénalités financières pour ceux qui auront dépassé la limite légale de séjour, ni pour les touristes restés plus de trois mois dans le pays. Par ailleurs, et selon la même source, une cellule de solidarité africaine « Covid-19 Tunisie » a aussi été mise en place, et la société civile leur présente déjà des aides, comme elle le ferait pour les locaux.