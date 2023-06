La Tunisie au sommet du nouveau pacte mondial financier

Cela ne figure pas dans le « Read-Out » tunisien de l’entretien téléphonique qui a focalisé sur les questions de l’immigration clandestine et du prêt du FMI, le 3 juin entre le chef de tout l’Etat tunisien Kais Saïed, et le chef de l’Etat français Emanuel Macron.

Dans le communiqué de l’Elysée à ce propos, on apprend que Macron « s’est réjoui de la participation du Président Kais Saïed au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui se tiendra à Paris les 22 et 23 juin prochains. Ce Sommet a pour objectif qu’aucun pays n’ait à choisir entre lutter contre la pauvreté, et agir pour le climat et la nature ; et que les conditions d’une transition juste soient accessibles à tous ».