La Tunisie augmentera sa capacité de production de l’énergie photovoltaïque

Selon l’Agence Internationale pour les Energie Renouvelables (IRENA), la Tunisie planifie d’augmenter la capacité de production l’énergie photovoltaïque réalisée par les projets privés de 100 MW à 500 M, dont la capacité prévue pour la production énergétique à travers l’énergie renouvelable (éolienne, solaire et photovoltaïque) s’élève à 3500 MG à l’horizon 2030.

Le rapport annuel de l’IRENA montre que les énergies renouvelables ont progressé de 7,6 % l’année dernière, et que cette croissance était dominée par l’Asie, qui a réalisé 54 % du total des nouvelles installations.

Même si l’expansion des énergies renouvelables a été plus lente l’année dernière, leur croissance totale dépassait de 2,6 fois celle des combustibles fossiles. La domination des énergies renouvelables dans l’expansion de la capacité se poursuit donc, confirmant une fois de plus, la tendance amorcée en 2012. En 2019, les énergies solaire et éolienne contribuaient à hauteur de 90 % à la capacité renouvelable totale, rapporte l’agence TAP.