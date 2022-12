La Tunisie classée 82ème dans l’indice mondial de corruption

Avec le score de 43.75, la Tunisie figure à la 82ème place du classement international de l’Indice mondial de corruption, beaucoup mieux c lassée que l’Egypte (110e rang) et le Maroc (121e place), avec lesquelles elle partage pourtant la catégorie de « risque medium ».

L’indice mondial de corruption (ICG) couvre 196 pays et territoires et mesure l’état de la corruption et de la criminalité en col blanc dans le monde.

Comprenant 42 variables reconnues au niveau international, l’indice inclut deux sous-indices permettant à la fois une vue d’ensemble du risque global et une évaluation plus nuancée du risque.

C’est le cabinet suisse Global Risk Profile (GRP), qui publie cet indice dont il dit qu’il peut servir pour élaborer des cartographies initiales des risques dans le cadre des efforts de conformité afin d’évaluer efficacement l’exposition aux risques des tiers.