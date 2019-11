La Tunisie classée parmi les 25% des pays qui vivent en démocratie, selon le rapport International IDEA

Le directeur des programmes pour l’Afrique du nord et le Moyen-Orient à l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA), Sherif Alaa a indiqué, lundi à Tunis, que le rapport de l’Institut pour 2019 sur l’état de la démocratie dans le monde, classe la Tunisie parmi les 25% des pays qui vivent en démocratie.

S’exprimant au cours d’une conférence organisée ce lundi par IDEA Tunisie à l’occasion de la publication du rapport régional sur l’état de la démocratie dans le monde pour 2019, Sherif Alaa a déclaré que ce rapport s’articule autour de cinq indicateurs: Des gouvernements représentatifs, Contrôle du pouvoir exécutif, participation à la vie publique et politique, droits et libertés fondamentales et neutralité de l’administration.

Selon lui, le rapport montre que la Tunisie a réussi à dépasser la moyenne en ce qui concerne l’indicateur Démocratie dans la région et en Afrique car “elle a enregistré une évolution notable selon les indicateurs du rapport”.

Intervenant sur “La montée du populisme et le modèle de gouvernance de l’homme fort” en référence au rapport IDEA sur l’état de la démocratie dans le monde (2019), le directeur adjoint de Columbia Global Center à Tunis, Youssef Cherif a déclaré que le populisme n’est pas un phénomène nouveau mais remonte à plus de 200 ans. Un phénomène qui resurgit dans le monde ces dernières années, estime-t-il.

D’après lui, on ne peut pas parler de montée de populisme en Tunisie dès lors que les élections viennent de s’achever, notant que la notion de populisme n’a pas été définie dans le monde arabe.