La Tunisie commémore le 63e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef

La Tunisie commémore, ce lundi, le 63ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef.

La commémoration de cette épopée héroïque constitue une occasion renouvelée pour se remémorer un des grands épisodes de lutte et de résistance commune des peuples tunisien et algérien et saluer, solennellement, la mémoire des martyrs de ce massacre, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie fait part de la détermination à consolider les liens de fraternité, de coopération et de complémentarité entre les deux pays et peuples frères, souligne la même source.

Le bombardement de Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef) est une opération menée par l’armée française, dans le cadre de la guerre d’Algérie, sur le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958. Ce massacre, ou le sang des deux peuples tunisien et algérien s’est entremêlé a causé la mort de plus de 70 personnes.

