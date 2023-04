« La Tunisie compte sur ses propres ressources et l’appui économique et financier de ses partenaires », affirme son ministre des AE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, en visite de travail en Italie, s’est entretenu, jeudi, avec le vice-président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale italien, Antonio Tajani, à Rome.

Nabil Ammar s’est, à cette occasion, félicité du partenariat stratégique distingué entre la Tunisie et l’Italie, soulignant que la Tunisie compte sur ses propres ressources mais aussi sur l’appui économique et financier de ses partenaires, tout particulièrement l’Italie.

La Tunisie a besoin de ses partenaires pour faire face aux difficultés économiques et financières actuelles afin de redresser le pays et instaurer une réelle démocratie, dans le cadre d’une approche adaptée aux attentes des Tunisiens, a-t-il dit.

Pour sa part, Antonio Tajani a exprimé la volonté de son pays de continuer à soutenir la Tunisie aussi bien au niveau bilatéral qu’au niveau de l’Union européenne.

L’Italie est également déterminée, a-t-il poursuivi, à appuyer la Tunisie auprès des institutions financières internationales afin de mobiliser tout le soutien nécessaire à la Tunisie pour relever les défis économiques et sociaux actuels.

Il a, dans ce sens, souligné la solidité du partenariat stratégique établi entre les deux pays, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les deux parties ont, par ailleurs, passé en revue les domaines de coopération bilatérale et examiné les moyens de les développer davantage, notamment en ce qui concerne les investissements italiens en Tunisie, les échanges commerciaux et les projets énergétiques et de développement, tel que le projet d’interconnexion électrique ELMED.

La question de la migration irrégulière et l’adoption d’une approche globale adaptée aux dimensions économiques, sociales et humanitaires de ce phénomène, ainsi que de l’engagement des deux pays à lutter contre la traite des êtres humains ont également fait partie des débats.

Les deux ministres ont, en outre, mis en avant l’importance de la concertation et de la coordination entre les deux parties, soulignant le souci d’assurer une bonne préparation pour les prochaines échéances entre les deux pays, notamment la deuxième session du Conseil supérieur stratégique de la coopération tuniso-italienne.

