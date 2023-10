La Tunisie condamne fermement l’attentat d’Ankara

La Tunisie a fermement condamné l’attentat terroriste perpétré, ce dimanche au cœur de la capitale turque, Ankara et qui a visé l’établissement de la Direction Générale de la Sécurité.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, laTunisie a exprimé sa pleine » solidarité avec la Turquie « , disant rejeter toute forme de violence, de terrorisme et d’extrémisme.

La Tunisie a appelé également la communauté internationale à la conjugaison des efforts pour lutter contre le fléau du terrorisme et assécher ses sources.

Selon le gouvernement turc, » deux terroristes se sont pprésentésce dimanche à bord d’un véhicule commercial vers 09H30 (06H30 GMT) devant le portail d’entrée de la Direction Générale de la Sécurité du ministère de l’Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe « .

» L’un des terroristes s’est fait exploser et l’autre a été neutralisé.