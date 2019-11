La Tunisie condamne la “grave escalade” dans les territoires palestiniens occupés et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités

La Tunisie a condamné mardi toutes les formes d’agression contre le peuple palestinien et chaque centimètre carré des terres arabes en Syrie ou ailleurs, tout en affirmant sa ferme position sur le problème central de la Palestine, avec Al Qods pour capitale.

Dans une déclaration publiée mardi, dont l’agence TAP a reçu une copie, le ministère des Affaires étrangères a fustigé “la grave escalade dans les territoires palestiniens occupés, qui a entraîné des martyrs à la suite d’attaques répétées des forces de l’occupation”.

Dans ce contexte, la Tunisie a réaffirmé sa “position indéfectible de soutien au peuple palestinien frère dans sa lutte pour la restauration de ses droits légitimes”, appelant la communauté internationale, en particulier les Nations unies, à “assumer ses responsabilités en fournissant la protection internationale nécessaire au peuple palestinien désarmé et en intervenant pour faire cesser les violations, les crimes et les attaques dont il est la cible”.

Les forces d’occupation israéliennes ont lancé lundi une nouvelle agression contre la bande de Gaza, qui a entraîné plusieurs morts et blessés, dont un haut commandant du mouvement de résistance Jihad islamique Baha Abou Al-Ata, ainsi que sa femme.