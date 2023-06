La Tunisie condamne l’attaque contre la résidence de son ambassadeur à Khartoum

La Tunisie a fermement condamné l’assaut donné par des groupes armés contre la résidence de l’ambassadeur de la République tunisienne à Khartoum (Soudan), ainsi que le pillage de ses biens et la destruction de son contenu, annonce le ministère des affaires étrangères de la migration et des Tunisiens à l’étranger dans un communiqué publié dimanche.

» Cet assaut constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et porte atteinte aux sièges des missions diplomatiques « , précise la meme source.

Et d’appeler » à la poursuite des auteurs de cet acte et à leur traduction en justice, tout en réaffirmant sa position constante en faveur de la retenue, de l’arrêt immédiat des affrontements et de la prévalence de l’intérêt supérieur du peuple soudanais frère « .

» La Tunisie exprime également son plein soutien à tous les efforts régionaux et internationaux visant à consolider le cessez-le-feu et à revenir au dialogue pour sortir de la crise » , ajoute le ministère des affaires étrangères ».

