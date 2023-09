La Tunisie condamne le double attentat au Mali

Au lendemain d’un double attentat terroriste qui a frappé, jeudi, le Mali et qui a fait de nombreuses victimes, morts et blessés, la réaction tunisienne n’a pas tardé à se faire entendre.

Aujourd’hui, vendredi, dans un communiqué du département des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, la Tunisie a exprimé sa ferme et profonde indignation face à ces deux attentats » odieux « , faisant part à ce titre de ses sentiments de solidarité et de compassion envers les familles des victimes et des blessés.

La Tunisie a réaffirmé son soutien au Mali, un pays qui fait face à une montée en puissance de la menace terroriste.

Face à ce drame, la Tunisie a saisi l’occasion pour lancer un appel pressant à la communauté internationale en vue de conjuguer les efforts afin d’enrayer le phénomène du terrorisme et s’attaquer à ses causes et origines profondes.

Jeudi, le gouvernement malien avait annoncé que 64 personnes, dont 15 militaires, ont trouvé la mort dans deux attaques » terroristes » ciblant un bateau appartenant à la compagnie malienne de navigation et une base militaire dans le nord du pays.

