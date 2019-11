La Tunisie consacre annuellement 2,5 MD pour former des professionnels de la navigation aérienne

La Tunisie consacre annuellement, une enveloppe de 2,5 millions de dinars pour la mise en œuvre du plan de formation des professionnels dans le domaine de la navigation aérienne et des aéroports afin d’améliorer leurs compétences, a avancé le ministre du tourisme et de l’artisanat et du transport par intérim, René Trabelsi.

Il a ajouté, lors de l’ouverture de 30éme session du forum régionale de l’Afrique et du Moyen Orient de la Fédération internationale de l’Union des associations des contrôleurs aériens tenue mercredi, à Hammamet, que les investissements et les projets dans les domaines des services de la navigation aérienne et des aéroports ont progressé.

Trabelsi a également, mis l’accent, sur le souci d’élaborer un plan national de la navigation aérienne visant à mettre en place un système souple de gestion du trafic aérien et à réduire les coûts, tout en œuvrant à améliorer l’accès à l’espace aérien tunisien lequel enregistre un dévéloppement du trafic aérien.

Il a souligné l’importance accordée par la Tunisie à la ratification des accords internationaux dans le domaine de l’aviation civile et à adapter la législation nationale à ces accords.

Pour sa part, le PDG de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), Lotfi Mhissen a souligné que cette manifestation qui dure deux jours, contribuera à favoriser l’échange d’expertise et la coopération entre les pays participants dans le domaine du contrôle du trafic aérien en vue d’assurer la sécurité des services de navigation aérienne.