La Tunisie demande dédommagement

Dans un récent message sur sa page X (Ancien Tweeter), le ministre des AE Nabil Ammar a indiqué que « les changements climatiques et le dédommagement, ont été au centre de ses entretiens à New-York, qui ont concerné la mise en application du fonds de dédommagement des pertes, dont la création avait été décidée à l’occasion de la Cop27. Le ministre assure que « La Tunisie est l’un des pays qui ont subi le plus de dommages causés par les changements climatiques, et le dédommagement qui est la responsabilité des grands pollueurs, est nécessaire »

- Publicité-