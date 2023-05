La Tunisie demeura un pays « sûr » et « invincible » face aux tentatives visant à le déstabiliser

La Tunisie demeurera un « pays sûr » malgré les vaines tentatives auxquelles ils (sans les citer) n’hésitent pas à faire recours, tout comme elle restera « pays invincible » à la faveur de ses forces armées et de son peuple, a lancé le ministère de l’Intérieur, Kamel Féki.

Il s’exprimait lors d’un point de presse tenu, jeudi, au siège du département, pour faire la lumière sur l’attaque criminelle qui a frappé l’île de Djerba dans la soirée de mardi.

Le ministre a saisi l’occasion pour rendre hommage aux forces de sécurité, à l’Armée et à la protection civile pour leur dévouement et audace à faire face à cette attaque criminelle lâche, soulignant qu’ils ont réussi en un temps record à maîtriser la situation.

Seules « 112 secondes » ont été suffisantes pour éliminer l’assaillant, qui envisageait d’attaquer la synagogue de La Ghriba, et reprendre le contrôle de la situation, a déclaré le ministre.

Il a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire conformément à la loi.

Le ministre a ajouté que la vie a repris son cours normal dans la synagogue et ses abords ainsi que dans l’île de Djerba, « Terre de la tolérance et de la fraternité ». Ceci est un « témoin saisissant » de l’échec cuisant des donneurs d’ordre de cette attaque lesquels n’ont pas réussi à mettre en œuvre leur plan, a-t-il assuré.

Dans ce contexte, il a souligné la cohésion et la solidarité dont font preuve les différents organes de l’Etat, saluant à ce titre l’institution militaire qui n’a de cesse d’apporter soutien et appui aux forces sécuritaires en tout temps et niveaux.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a présenté ses condoléances aux familles des martyrs qui ont été lâchement trahis lors de l’accomplissement de leur devoir sacré, citant le colonel-major de la sécurité nationale, Maher El-Arbi, l’adjudant-chef de la Garde nationale, Kheireddine Lafi et le martyr Mohamed Abdelmajid Atig (BAT).

Il a, également, présenté ses vives condoléances aux familles des civils, Aviel Haddad et Benjamin Haddad, victimes également de cet acte criminel, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés de cette attaque lâche.

Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, salué les pays frères et amis qui n’ont pas hésité à exprimer généreusement leur soutien et solidarité avec le peuple tunisien en cette rude épreuve, réaffirmant la détermination de son département, corps et structures, à ne ménager aucun effort et à ne lésiner sur aucun moyen en vue d’assurer la stabilité du pays, de préserver la sécurité de la société et des citoyens ainsi que protéger l’unité de l’Etat et partant, faire obstacle aux différents plans et projets criminels, quels qu’en soient le nature et l’origine.

A ce titre, il a appelé les sécuritaires à faire preuve d’un surcroît de vigilance et de disposition afin de déjouer toute tentative visant à déstabiliser le pays et à porter atteinte à la sécurité des ressortissants étrangers et des invités qui viennent en Tunisie pour le travail, le tourisme ou encore pour accomplir leurs rites religieux, comme c’est le cas de la synagogue de La Ghriba.

