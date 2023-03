La Tunisie déplore les propos « disproportionnés » tenus par Josep Borrell

La Tunisie a déploré les propos tenus par le Haut Représentant de l’Union Européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Josep Borrell, le 20 mars 2023, jour de la Fête nationale de la Tunisie.

« Les propos prononcés sont disproportionnés tant au vu de la résilience bien établie du peuple tunisien tout au long de son histoire, que par rapport à une menace migratoire vers l’Europe en provenance du sud », lit-on dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger ».

« Ces propos sélectifs continuent d’ignorer toute responsabilité dans la situation qui a prévalu en Tunisie et ailleurs, notamment depuis 2011 et jusqu’au 25 juillet 2021 », lit-on de même source.

Saluant le soutien constructif de plusieurs partenaires dont l’Italie voisine, la Tunisie reste ouverte à un partenariat responsable, respectueux, et d’égal à égal avec tous ses partenaires, comme reflété, en grande partie, par le communiqué du Conseil des Affaires Etrangères de l’Union Européenne, du même jour, ajoute la même source.

Dans une déclaration aux médias à l’issue de la réunion du Conseil des ministres européens des Affaires étrangères, lundi, à Bruxelles, Josep Borrell a indiqué que « l’Union européenne s’inquiète de la détérioration de la situation économique et politique de la Tunisie et redoute un effondrement du pays ».

(…) l’effondrement de la Tunisie entraînerait la recrudescence des flux migratoires, ce qui aura, selon lui, un impact négatif sur la sécurité et la stabilité de la région MENA et des deux rives de la méditerranée ».