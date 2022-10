La Tunisie dépose une demande auprès de l’UE pour assurer le financement du projet « ELMED »

La Tunisie a déposé une demande auprès de l’Union Européenne pour obtenir un don pour le financement du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, baptisé « ELMED », et ce, dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), a indiqué le directeur général de l’électricité et de la transition énergétique au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Belhassen Chiboub.

Il a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP , à l’occasion de la clôture de la troisième session de formation des journalistes sur les techniques de communication efficace, organisée, du 11 au 14 octobre 2022, que ce projet dont le coût d’investissement s’élève à 800 millions d’euros (soit l’équivalent 2 544,24 millions de dinars), qui sera opérationnel en 2027, permettra de réaliser une interconnexion haute tension sous-marine de 200 km, qui reliera la Tunisie et l’Italie.

« ELMED » s’inscrit, également, dans le cadre d’un réseau électrique euro-méditerranéen reliant l’Europe et les pays de l’Afrique du Nord et consiste à mettre en place un câble sous-marin Haute tension à courant continu de 600MW entre la Tunisie (le Cap Bon) et l’Italie (La Sicile) « , a-t-il expliqué.

Et de poursuivre que ce projet, une fois réalisé, va permettre à la Tunisie d’assurer ses besoins énergétiques et d’exporter l’excédent vers le marché européen.

Par ailleurs, Chiboub a rappelé que la Banque mondiale (BM) avait accordé, le 13 septembre 2018, à la Tunisie un don de 12,5 millions de dollars pour assurer le financement des études techniques relatives au projet « ELMED » .

Organisée par que Le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME) conjointement avec la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG), l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et la GIZ, la troisième session de formation des journalistes s’inscrit dans le cadre du cycle de formation « Journaliste : Partenaire pour une Transition Energétique citoyenne en Tunisie ».

Elle consiste à assurer une montée en compétences d’un noyau de journalistes, et ce, en termes de techniques efficaces de communication permettant de construire un contenu pertinent et digital.