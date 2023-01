La Tunisie déterminée à promouvoir sa coopération pétrolière avec l’Azerbaïdjan

Le ministre azerbaïdjanais de l’énergie, Parviz Shahbazov, a rencontré la ministre tunisienne des mines et de l’énergie, Neila Gonji, aux Émirats arabes unis pour discuter de la coopération entre les deux pays en matière d’approvisionnement en pétrole brut et en énergie renouvelable, a déclaré le ministère azerbaïdjanais.

La STIR et la compagnie nationale de pétrole de l’Azerbaïdjan coopèrent depuis plus de dix ans dans la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance d’Azerbaïdjan.

Neila Gonji a exprimé le besoin pour le pétrole brut azerbaïdjanais de haute qualité pour la transformation du pétrole en Tunisie et son intention de poursuivre la coopération entre les sociétés respectives des deux pays dans l’approvisionnement en pétrole.

Les ministres ont discuté de la politique énergétique visant à diversifier l’approvisionnement en énergie et à développer les énergies renouvelables dans les deux pays.

Parviz Shahbazov a déclaré que l’Azerbaïdjan, exportateur fiable de pétrole et de gaz naturel, envisage de devenir un fournisseur d' »énergie propre ».

« À cette fin, nous coopérons avec des entreprises énergétiques internationales sur des projets d’énergie verte de 23 GW. Nous poursuivons notre politique de priorisation de la diversification dans la sécurité énergétique de nous-mêmes et de nos partenaires », a ajouté la ministre.

La ministre Gonji a déclaré que la Tunisie est intéressée par une coopération avec l’Azerbaïdjan pour échanger des expériences en matière de réglementation des énergies renouvelables et d’autres questions énergétiques.