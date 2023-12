La Tunisie discute à Dubaï des impacts du COP sur l’économie nationale

Une réunion de coordination ayant regroupé les membres de la délégation tunisienne qui a participé jeudi à la 28ème Conférence des Parties sur le Climat de l’ONU (COP 28) à Dubaï, a permis d’examiner les impacts des résultats des négociations du sommet du climat sur l’économie nationale , notamment les exportations tunisiennes et les préparatifs à même de contrecarrer les difficultés, notamment l’accès aux marchés.

Les membres de la délégation tunisienne ont évoqué le processus de négociation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en vue de financer le climat et la transition juste, en termes des Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF), et des mesures unilatérales dans le domaine des échanges commerciaux

Cette réunion s’est tenue avec la participation du Président de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, le coordinateur national de l’unité des changements climatiques, Mohamed Zmerli et des directeurs généraux des ministères de l’Agriculture, des Finances, des Affaires locales , de l’Enseignement supérieur, et de l’Association des compétences tunisiennes en Emirats arabes unis, a indiqué l’UTICA dans un communiqué publié jeudi à Tunis.

La Tunisie, l’un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, participe à la 28ème session de la COP28, qui a été lancée, jeudi, au palais des expositions de Dubaï aux Emirats arabes unis.

La Tunisie, signataire de l’Accord de Paris et de divers accords et protocoles visant à atténuer les effets du changement climatique, enregistre sa participation avec une délégation qui regroupe des représentants de plusieurs ministères et composantes de la société civile.

Des startups assisteront à une manifestation organisée le 2 décembre 2023, en marge de cette session, et présenteront leurs solutions technologiques et innovantes aux problèmes liés au changement climatique.

La conférence « COP28 » a été lancée au moment où les Nations Unies ont averti contre une « augmentation catastrophique de la température à 2,9 degrés, au cours de ce siècle », faute d’ engagements climatiques suffisants.

Cette conférence représente une opportunité pour les participants afin d’échanger sur les mécanismes qui seront mis en place pour atteindre trois objectifs principaux, formulés par la présidence de la 28ème Conférence des Parties.

Il s’agit de tripler la capacité de production d’énergies renouvelables dans le monde, soit l’équivalent de 11 mille gigawatts, d’ici 2030, et de doubler la production d’hydrogène à 180 millions de tonnes, ainsi que d’améliorer l’efficacité énergétique d’ici 2030.

Les conférenciers examinerons également la question de la mise en œuvre du fonds pour faire face aux » pertes et dégâts climatiques « , de fixer la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre pour éviter l’aggravation de la catastrophe.

Plus de 60 mille personnes suivront, la réunion à huis clos de cette conférence, qui se poursuivra jusqu’au 12 décembre 2023. Cette session mettra l’accent sur l’évaluation des engagements climatiques pris par environ 200 Etats, lors des précédentes réunions organisées, sous la présidence des Nations Unies.

La Tunisie a ratifié l’Accord de Paris sur le climat, conformément à la loi organique n° 72 de 2016 du 31 octobre 2016, et a soumis sa contribution déterminée au niveau national (CDN) le 16 septembre 2015.

En octobre 2021, la Tunisie a actualisé sa CDN, conformément à l’article 3 de l’Accord de Paris, soulignant l’importance d’évoluer vers un nouveau modèle de développement global, en adéquation avec les objectifs de développement durable.