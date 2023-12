Les Saoudiens l’affirment, il y a beaucoup de fer, du cuivre et du plomb en Tunisie

Le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, a souligné que le Royaume se réjouit d’être un partenaire actif dans le mouvement économique que connaît la Tunisie, en discutant des opportunités d’investissement et en les partageant avec le secteur privé, afin d’atteindre les objectifs des visions des deux pays, et de contribuer directement à la croissance des échanges commerciaux entre eux au niveau des aspirations, notant que le Royaume regarde avec admiration le développement réalisé en Tunisie à tous les niveaux.

Dans une allocution prononcée lors de l’ouverture de la onzième session du Comité mixte saoudo-tunisien tenue aujourd’hui à Tunis, il a indique que « à travers les réunions de ce comité, nous aspirons à élever nos relations dans tous les domaines, et à atteindre des horizons plus larges, à contribuer à la réalisation des aspirations des dirigeants des deux pays ».

« De ce point de vue, je tiens à souligner l’importance de mettre en place des mécanismes de travail clairs à travers lesquels tous les sujets soulevés dans les travaux du comité sont suivis, leur mise en œuvre est suivie et les défis et obstacles auxquels leur mise en œuvre est résolu », a-t-il poursuivi, ajoutant : « Compte tenu des importantes richesses minérales de la Tunisie telles que le fer, le cuivre et le plomb, et des importantes réserves de minerai de phosphate, nous soulignons l’importance d’explorer les opportunités d’investissement dans ces domaines et d’obtenir des concessions opérationnelles en Tunisie ».

Le ministre de l’Industrie et des Ressources minérales a salué les positions positives de la République tunisienne à l’égard du Royaume, et son soutien permanent au Royaume dans toutes les enceintes, exprimant les profonds remerciements et l’appréciation du gouvernement du Royaume pour l’annonce par la Tunisie de son soutien au dossier de l’organisation de l’Exposition universelle de Riyad en 2030, et annonçant son soutien à la candidature du Royaume à l’organisation de la Coupe du monde 2034.

Alkhorayef s’est félicité de la signature de 7 mémorandums d’entente entre les deux parties dans les domaines de l’industrie, du tourisme et de l’environnement, de la recherche scientifique agricole, de la météorologie, du climat, de l’eau et du travail, en marge de cette session en tant qu’ incarnation de la volonté des gouvernements des deux pays d’ouvrir des horizons plus larges pour la coopération dans tous les domaines, et s’est félicité de la tenue du Forum d’investissement et de partenariat saoudien-tunisien, qui se tiendra demain, 27 décembre 2023, en présence de plus de 300 participants du secteur privé saoudien représentant plusieurs secteurs importants.