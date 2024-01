La Tunisie a un stock important d’engrais phosphatés sur lesquelles l’UAE mise gros

La Tunisie dispose d’un stock très élevé d’engrais phosphatés et d’importantes réserves sur lesquelles l’Union Arabe des Engrais mise (UAE) gros, a affirmé le Secrétaire général de cette institution Saad Ibrahim Abou Maaty Hassen.Intervenant lors d’un séminaire organisé, mardi à Tunis, par le Groupement Chimique Tunisien (GCT) en coopération avec l’Union Arabe des Engrais sur » l’applications de la technologie numérique et de l’intelligence artificielle dans le secteur des engrais », Abou Maati Hassen a déclaré que la Tunisie est sur la bonne voie pour développer son économie à travers la production et l’exportation du phosphate et la transformation du phosphate brut en d’autres produits. La Tunisie développe constamment sa production en vue d’accroître son potentiel productif. A cet égard, le Groupe Chimique Tunisien a fait de grands progrès dans ce domaine, compte tenu de la qualité du phosphate tunisien, qui est une richesse nationale, selon lui. D’autre part, le Secrétaire général de l’Union a fait savoir que le monde arabe possède plus de 80 % des réserves mondiales dans toutes sortes d’engrais bruts, nitrogène, phosphatés et potassium, qui existent au Maroc, en Tunisie, en Jordanie, en Egypte, en Algérie et en Libye.Il a souligné le rôle important des engrais, en particulier dans le pourvoi de nourriture où les entreprises arabes contribuent à hauteur de 25% dans le volume de production alimentaire mondiale et dans le commerce international aux environs de 30 à 50%. Il a déclaré que l’Union arabe des engrais développe actuellement ses méthodes de travail, y compris la mise en place d’une plate-forme aidant les fabricants d’engrais et les commerçants d’engrais à faire leurs transactions et tout ce qui concerne ce domaine. D’autre part, il a appelé à mettre en œuvre des politiques et des lois à l’échelle mondiale sur l’intelligence artificielle, qui ont envahi tous les domaines, y compris les engrais et l’agriculture.Dans une déclaration, la Cheffe de cabinet du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Ahlem Beji Sayeb, a déclaré que la technologie est un facteur clé dans la réalisation du développement durable, car elle contribue à maintenir l’équilibre environnemental et à atténuer divers problèmes. D’autre part, elle a évoqué l’importance du secteur des engrais, qui est un tributaire de l’industrie moderne pour son rôle efficace dans l’augmentation de la production et de la productivité, soulignant que le travail du Ministère vise à promouvoir et à développer ce secteur, à encourager l’innovation et la transformation verte dans ce domaine et à soutenir l’investissement en la matière.Elle a, également, évoqué le rôle prépondérant que joue le Groupe Chimique Tunisien, en contribuant au développement de la production agricole, à travers la production d’ammonitre et le traitement des problèmes environnementaux dans les unités de production à Gabès, notamment la réduction des émissions de gaz, et la gestion des déchets solides grâce à l’adoption de méthodes technologiques modernes et propres dans les nouveaux projets.

- Publicité-