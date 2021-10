La Tunisie doit prouver qu’il ne s’agit pas d’un coup d’Etat, selon le centre Columbia

Le chercheur en relations internationales, et directeur du centre de l’université Columbia en Tunisie, Youssef Chérif a confirmé ce mercredi, 20 octobre 2021, lors d’un webinaire organisé par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise(IACE), que la Tunisie est dans l’obligation de présenter un rapport qui prouve que l’armée n’a aucune relation avec ce qui s’est passé le 25 juillet dernier et qu’il ne s’agit pas d’un coup d’Etat, et ce afin qu’elle puisse continuer de bénéficier des aides financières de la part des USA.

Il est à noter que dans la soirée du 25 juillet 2021, le chef de l’Etat Kaies Saied a ordonné le gel des activités du parlement, la levée de l’immunité des députés et et le limogeage du chef du gouvernement de l’époque , Hichem Mechichi, en invoquant l’article 80 de la Constitution.

Il est aussi à noter que le Sénat américain a lié l’aide militaire à la Tunisie au retour des valeurs démocratiques après que le président Kais Saied a suspendu le parlement et s’est emparé du pouvoir exécutif depuis le 25 juillet. e Secrétaire d’Etat américain doit présenter un rapport (dans les 45 jours) aux commissions des crédits du Sénat et de la Chambre des représentants