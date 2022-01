La Tunisie en pourparlers avec l’Allemagne pour acquérir des chars de combat Leopard 2A5

Selon une information publiée sur le site « Tactical Report » le 13 janvier 2022, la Tunisie pourrait être en pourparlers avec l’Allemagne pour acquérir des équipements militaires, notamment des chars de combat principal (CCP) Leopard 2A5.

Citant le site « Global Security », la Tunisie envisageait en 2014 un plan quinquennal visant à développer et moderniser son armée. L’Allemagne a annoncé son intention d(accorder à la Tunisie des fonds pour acheter des véhicules blindés afin de l’aider à combattre Daesh. Le chiffre exact n’a pas été révélé mais la somme « à deux chiffres » proviendrait d’un fonds de 100 millions d’euros destiné à renforcer les États partenaires du Sud.

Le Leopard 2A5 est la première variante améliorée de la famille des chars de combat Leopard 2 et il a été introduit en 1990. Le Leopard 2A5 a été équipé d’un nouveau blindage amélioré. La tourelle est équipée d’un blindage modulaire supplémentaire en forme de coin. L’avant de la coque est équipé de panneaux de blindage modulaires supplémentaires.

L’armement principal du Leopard 2A5 comprend un canon de char à âme lisse de 120 mm/L55 qui remplace directement le canon de char à âme lisse de 120 mm/L44 monté sur la version précédente du char Leopard 2. Une mitrailleuse de 7,62 mm est montée coaxialement à gauche de l’armement principal et une arme similaire peut être montée sur la trappe du chargeur. De part et d’autre de la tourelle sont montés huit lanceurs de grenades fumigènes.

La conception du Leopard 2A5 est divisée en trois compartiments, dont le poste de conduite à l’avant, la tourelle au centre et le bloc d’alimentation à l’arrière. Le char a un équipage de quatre personnes, le conducteur étant assis à l’avant de la coque, sur le côté droit. La tourelle est montée au centre de la coque avec le commandant et le tireur à droite et le chargeur à gauche.

Le char Leopard 2A5 est propulsé par un moteur diesel MTU MB-873 Ka-501 turbocompressé développant 1 500 ch. couplé à une transmission Renk HSWL 354 à engrenages planétaires hydrocinétiques avec 4 vitesses avant et 2 vitesses arrière. Le char peut rouler à une vitesse maximale de 72 km/h sur route avec une autonomie maximale de 550 km en croisière.