La Tunisie entame les opérations d’évacuation des Tunisiens dans les régions sinistrées en Turquie

L’ambassade de Tunisie a Ankara a entamé les opérations d’évacuation des tunisiens dans les régions sinistrées dans le sud de la Turquie, vers Istanbul puis la Tunisie, selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ambassade sur Facebook.

L’ambassade de Tunisie à Ankara a appelé en urgence les tunisiens vivant dans les régions sinistrées souhaitant retourner en Tunisie à présenter une demande dument signée, comportant le nom et prénom, la date et le lieu de naissance, le numéro du passeport tunisien et la date de sa parution, le lieu de résidence en Turquie et le numéro de téléphone ainsi que le nombre d’enfants et leur identités (s’ils sont titulaires d’un passeport tunisien) et à l’envoyer par WhatsApp sur le groupe SOS TUNISIE.

Selon le même communiqué, la demande précitée pourrait être remise à l’attaché social auprès du consulat général de Tunisie à Istanbul à partir de Samedi 11 février 2023 à 9H au point de collecte à Adena, pour permettre à l’ambassade de Tunisie à Ankara d’établir la liste nominative et accomplir les procédures de transfert des tunisiens d’Adana vers Istanbul puis vers la Tunisie.

- Publicité-