La Tunisie est désormais une destination touristique sûre

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a déclaré, mercredi, lors d’une séance de dialogue avec le parlement, que l’évolution du nombre de bateaux de croisière atteste que la Tunisie est désormais devenue une destination sûre, bénéficiant d’un taux de satisfaction de plus de 80% « .

Lors de son audition à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministre a expliqué que les dernières statistiques ont montré que le nombre de croisières à destination de la Tunisie est passé de 22 en 2022 à 46 en 2023, estimant que » le pays est devenu une destination sûre et prisée étant donné que les touristes visitant la Tunisie sont de toutes les nationalités « .

Feki a, dans ce contexte, indiqué que plus de quatre mille touristes sont attendus chaque semaine dans la capitale (Tunis-Médina, Sidi Bou Saïd et Carthage).

» Assurer de telles dessertes n’est pas une chose facile comme le croient certains « , a-t-il fait remarquer, soulignant une parfaite promptitude de son département et des unités sécuritaires.

- Publicité-