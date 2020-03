La Tunisie est la plus grande réussite démocratique du Moyen-Orient détrônant Israël, Selon le rapport V-Dem

La Tunisie est la plus grande réussite du Moyen-Orient, selon les conclusions du rapport annuel V-Dem sur la démocratie 2019.

Le rapport V-Dem est l’un des rapports annuels sur la démocratie et la bonne gouvernance les plus réputés au monde. On le doit à l’Institut V-Dem (Variétés de la démocratie) de l’Université de Göteborg en Suède.

Si les Tunisiens peuvent être fiers de la perspective de la démocratie dans leur pays, les Israéliens n’ont guère de quoi être fiers. Un pays qui s’est longtemps vanté, même si c’est à tort, d’être “la seule démocratie du Moyen-Orient”, a perdu ce titre au profit de la Tunisie, une petite nation arabe nord-africaine d’un peu plus de 11 millions d’habitants, soulignent les auteurs du rapport.

Il est compréhensible que les Tunisiens puissent trouver leur classement général devant des démocraties bien établies moins significatif, étant donné que ce pays politiquement instable est toujours en train de vivre une douloureuse transition démocratique. Cependant, considérant que le pays a enregistré une amélioration considérable dans tous les aspects démocratiques examinés par le rapport V-Dem, la Tunisie mérite vraiment le titre de “l’élève star de la démocratisation de ces dix dernières années”, ajoute le rapport

