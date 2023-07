Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a déclaré, mercredi, lors de l’exposition devant le Parlement de la stratégie de son département en matière de lutte contre le terrorisme que les » Tunisiens sont aujourd’hui à l’abri des actes de vandalisme, de terrorisme et de tout acte visant à ébranler la stabilité du pays « . Et d’ajouter « la Tunisie est un pays sécurisé ».

Lors d’une séance de dialogue à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministre a indiqué que les unités sécuritaires spécialisées dans la lutte contre le terrorisme ont réussi, ces dernières années, de passer de la lutte contre les opérations terroristes à des opérations anticipées ciblant les terroristes retranchés dans les montagnes.

Ces unités, a-t-il dit, ont contribué à éradiquer les principaux auteurs de ces opérations, à mettre en échec des projets terroristes et à arrêter les suspects.

» Ces victoires sur le terrorisme ont sauvé la Tunisie de plusieurs scénarios. Des parties cherchent à profiter de la situation économique et sociale pour semer le chaos et favoriser l’insécurité dans le pays « , a-t-il averti.

Feki a affirmé que le ministère de l’Intérieur œuvre dans les prochains jours, dans le cadre de sa stratégie, à préserver la souveraineté de l’Etat, assurer la sécurité des citoyens et leur présenter la meilleure qualité de services dans le cadre de l’égalité, l’objectivité et la primauté de la loi.

Le ministère œuvre, également, à mettre en place des plans opérationnels dans le cadre de la réalisation des objectifs du développement durable à l’horizon 2030, a-t-il ajouté.

INES

