La Tunisie, destination touristique prête pour la reprise, grâce à un protocole sanitaire qui a été efficient

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar a déclaré, samedi, que « la Tunisie est prête à accueillir les touristes cet été, et durant la prochaine saison hivernale, grâce au protocole sanitaire mis en place dans le secteur ».

- Publicité-

Dans une déclaration aux médias, en marge d’une visite de travail effectuée dans le gouvernorat de Tozeur, le ministre a estimé que « la Tunisie est une destination touristique où le protocole sanitaire spécifique, est efficient et permet la reprise « , assurant que le protocole sanitaire « a déjà démontré son efficacité en 2020 », outre le fait qu’il a été approuvé par les tours opérateurs étrangers.

D’après lui, tous les efforts sont actuellement déployés afin de relancer progressivement le tourisme en Tunisie, après une suspension de 12 mois, soulignant que l’objectif étant de faire de 2022 une année touristique « exemplaire ».

Il a, dans ce contexte, fait savoir que le département est actuellement en train de se concerter avec les marchés traditionnels à l’instar des pays de l’Europe de l’ouest, en attendant, que ces derniers rouvrent leurs frontières.

Il a, par ailleurs, rappelé que la Tunisie a accueilli plus de 90 vols, avec à leurs bords plus de 14 mille touristes russes et d’autres de nationalité européenne.

Le 31 mai dernier, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi avait déclaré, devant l’Assemblée des Représentants du Peuple, qu’une quatrième vague de Covid-19 est prévue à à la mi-juin 2021 avec un pic de contaminations au cours du mois d’Août prochain.

Il avait indiqué que le taux de positivité a atteint plus de 20 pour cent, précisant que la pression persiste sur les hôpitaux publics avec un taux d’occupation de 82 pc des lits de réanimation et de 74 pc des lits d’oxygène.

Une soixantaine de décès supplémentaires et 2161 nouvelles contaminations liés au Covid-19 sur 8134 analyses effectuées ont été recensés en date du 10 juin, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé publié, vendredi soir.