La Tunisie et la Libye adoptent une stratégie commune de travail aux niveaux des institutions d’export

Une stratégie commune de travail a été adoptée par le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et le Centre libyen de développement des exportations pour l’exercice 2023 en vue de développer les relations intra-commerciales et les échanges commerciaux entre la Libye et la Tunisie, a fait savoir le CEPEX.

Cette stratégie a fait l’objet d’un protocole d’accord signé vendredi, entre les deux parties à Tunis, lequel protocole s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un mémorandum d’entente remontant à juin 2013, et l’annexe du protocole d’accord conclu en 2020.

La stratégie porte sur l’organisation de missions économiques des hommes d’affaires des deux pays, afin de renforcer le partenariat dans le domaine du marketing et de créer des opportunités de coopération et d’échange des expériences dans le domaine de l’organisation et de l’encadrement de missions, ainsi que de renforcer la présence des deux pays sur les marchés africains, a-t-on ajouté.

La stratégie en question prévoit aussi l’organisation de la participation tuniso-libyenne à la Foire commerciale intra-africaine et l’encadrement des entreprises exportatrices.

Il s’agit également de prendre connaissance et de développer les expériences réussies en termes de développement des exportations et le renforcement des capacités dans le domaine des chaînes de valeur à l’export.

Ont procédé à la signature du protocole d’accord le Pdg du CEPEX, Mourad Ben Hassine et le directeur général du Centre libyen de développement des exportations, Mohamed Ali Al-Dhib.