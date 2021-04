La Tunisie et la Libye concluent des accords de partenariat dans le tourisme de santé

La première conférence sur le tourisme médical et de santé s’est récemment conclu à Djerba par l’adoption de plusieurs accords de partenariat entre la Libye et la Tunisie.

Y ont participé i environ 150 experts, spécialistes et hommes d’affaires des deux pays , qui ont échangé leurs points de vue et présenté une série d’initiatives de coopération bilatérale dans le domaine du tourisme de santé, notamment dans les zones marines, précise le site Libya Observer.

« La conférence a été l’occasion de renforcer les investissements bilatéraux dans les domaines de la santé et du tourisme entre la Libye et la Tunisie, et de tirer parti des grands potentiels disponibles dans les deux pays frères », a confirmé le directeur exécutif de la conférence, Lotfi Al-Khoulaifi, lors d’un point de presse.

La partie libyenne, représentée par Ziad Latif, chef du groupe Al-Mada pour les investissements et les relations publiques en Libye, a souligné la nécessité de promouvoir et d’activer les partenariats pour soutenir l’hospitalisation en Libye grâce à l’expertise tunisienne.

La conférence de deux jours a été organisée par l’organisation « L-Ka », en coopération avec les ministères de la santé et du tourisme, ainsi qu’avec le Conseil d’affaires tuniso-libyen.