La Tunisie et la Libye conviennent de faciliter le commerce par voie terrestre

Le commerce par voie terrestre tuniso-libyen est désormais plus facile à la suite de la réunion ayant groupé, jeudi à Tunis, à Tunis entre les responsables ministères concernés et les autorités douanières des deux pays.

Une déclaration officielle libyenne a indiqué que la réunion avait pour but de “surmonter les difficultés et de démanteler les obstacles qui peuvent entraver la circulation des biens et des marchandises entre les deux pays dans le cadre de la coopération commerciale commune”.

Il a été convenu lors de la réunion d’autoriser l’entrée en Libye de biens et de produits d’origine étrangère par des postes frontières terrestres partagés avec la Tunisie, à l’exception de certaines marchandises pour une période temporaire, selon le site Libya Herald.

Les marchandises exclues comprennent le tabac de toutes sortes, les moteurs, les pièces détachées usagées, les fruits frais et secs et les vêtements prêts à l’emploi, qui seront traités ultérieurement.