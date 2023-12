La Tunisie et la Libye conviennent de faciliter le transit des patients

La Libye et la Tunisie ont convenu de mettre en place un système commun aux points de passage terrestres et aériens afin de faciliter le transit des patients libyens devant être soignés en Tunisie. Le système comprendra des données complètes sur les patients afin que la partie tunisienne puisse les accueillir sans délai, en tenant compte de leur état de santé.

Le représentant de la santé de l’ambassade de Libye en Tunisie, Muhammad Al-Rammah, cité par The Libya Observer, a déclaré que la Libye travaille avec la Tunisie dans le cadre d’un comité conjoint pour éliminer les obstacles aux frontières terrestres et aériennes, renforcer la structure du transport médical et établir des points de santé dotés de tous les équipements médicaux nécessaires.

La partie libyenne a annoncé ces nouvelles mesures lors d’un atelier organisé au siège de l’Organisation patronale tunisienne.

L’atelier visait à résoudre les problèmes rencontrés par les patients libyens envoyés pour traitement en Tunisie et à faciliter leurs procédures de transit par les ports aériens et terrestres, selon Ali Ayyad, le responsable du bureau de la santé à l’ambassade.

Lors d’une récente conférence de presse avec son homologue tunisien, le ministre libyen de l’Intérieur, Imad Trabelsi, a confirmé qu’ils étaient parvenus à des solutions globales et permanentes pour résoudre les problèmes qui affectent depuis longtemps les postes-frontières communs entre la Libye et la Tunisie.

Plus précisément, le ministre Trabelsi a indiqué qu’un nouveau point de passage est actuellement en construction, assurant que tous les défis logistiques et techniques entravant son plein fonctionnement seraient résolus.