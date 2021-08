La Tunisie et la Libye conviennent de la fermeture des frontières uniquement pour des considérations sanitaires

La Tunisie et la Libye ont décidé de fermer leurs frontières communes uniquement pour des raison sanitaires, a affirmé le porte-parole du gouvernement libyen d’union nationale, Mohammed Hammouda.

Cité par The Libya Observer, ila ajouté que les discussions entre une délégation ministérielle libyenne, comprenant les ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur, et une délégation tunisienne à Tunis ont réaffirmé la solidité des relations bilatérales entre les deux pays.

Le porte-parole a souligné que les deux délégations ont discuté du protocole sanitaire du comité scientifique en Tunisie ainsi que de la réouverture éventuelle des frontières et de la reprise des vols entre les deux pays, précisant que les comités scientifiques des deux pays continueront à communiquer pour prendre des mesures plus légères et réduire le coût et le délai du protocole sanitaire.

Il a également déclaré que la réunion a permis de ne pas prendre en considération les informations relatives à l’infiltration de terroristes en Tunisie à partir de la Libye, affirmant que ces nouvelles visent à nuire aux relations bilatérales.