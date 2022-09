La Tunisie et la Libye discutent de l’établissement d’une zone franche commune

Le ministre de l’Economie et du commerce du gouvernement libyen d’unité nationale, Mohamed Al Haweij, a discuté avec l’ambassadeur de Tunisie à Tripoli, Lassaad Laajili, de la coopération commerciale conjointe, de la facilitation des procédures pour le secteur privé et les hommes d’affaires entre les deux pays et du développement d’une stratégie de coopération économique et commerciale.

Les deux parties ont discuté lors de la réunion, qui s’est tenue au bureau du ministère dans la capitale Tripoli, des moyens de promouvoir et de stimuler le commerce de transit, d’activer les accords commerciaux, de suivre les procédures exécutives concernant l’établissement d’une zone franche commune, et l’établissement d’expositions communes en coopération avec les chambres de commerce entre les deux pays.