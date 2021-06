La Tunisie et la Libye discutent du lancement de lignes maritimes et de bus

Les vice-ministres du Transport de Libye et de Tunisie se sont rencontrés dimanche à Tripoli dans le cadre de l’achèvement de l’intégration économique entre les deux pays et de l’ouverture d’une nouvelle page dans les relations économiques.C’était à l’occasion de l’inauguration de la ligne Tunisair Express entre Sfax, Tunisie et Tripoli.

La réunion a confirmé que des travaux sont en cours pour l’inauguration d’une ligne maritime entre les deux pays et l’exploitation de bus entre eux.

Il a également été convenu de la nécessité d’une visite de terrain au poste frontalier terrestre de Ras Ajdir par les responsables des d »eux pays afin de constater de visu les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur travail et en présence de toutes les agences travaillant aux frontières, ainsi que des maires des municipalités adjacentes aux frontières libyennes et tunisiennes des deux côtés.

Il a été convenu de former un comité conjoint entre les deux parties pour assurer le suivi du plan à mettre en œuvre pour faciliter la circulation et résoudre les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés.