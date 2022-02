La Tunisie et la Sicile ensemble pour  faire repousser les herbiers marins

Favoriser la repousse de Posidonia oceanica, une espèce de prairie marine originaire de la Méditerranée, et ériger des barrières de protection respectueuses de l’environnement pour permettre leur propagation, tel est l’objectif d’un projet mené par l’Italie et la Tunisie.

Le projet, intitulé « Méthodologies innovantes et renforcement des actions de protection de l’environnement méditerranéen », est dirigé par Arpa Sicilia avec les partenaires suivants : l’Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thabet, l’Université de Catane (deux départements), la Faculté des sciences de Tunis, l’École supérieure des ingénieurs de Medjez El Bab, Mediterraneo Consulting et FLAG Golfi di Castellammare e Carini.

Les principales phases de conception ont récemment été illustrées au Palazzo della Cultura de Modica en présence de représentants des partenaires – dont certains par le biais d’une connexion en ligne, comme les Tunisiens – et du gouvernement régional de Sicile, qui sera l’autorité chargée de la gestion du projet.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique de voisinage de l’Union européenne et constitue également un « projet-pont » pour la nouvelle planification, dont la protection de l’environnement est l’un des principaux piliers », a déclaré d’Emanuela Valiante, coordinatrice du secrétariat technique conjoint Italie-Tunisie du projet, représentant le gouvernement régional , citée par AnsaMed.

« Le projet vise à renforcer et à réhabiliter l’environnement méditerranéen », a déclaré Le directeur de la division Arpa Mare Vincenzo Ruvolo , et ce »grâce au transfert d’activités financées par l’UE et déjà réalisées vers des pays ayant le même habitat marin que le nôtre. Ainsi, avec l’aide de nos partenaires tunisiens et de l’Université de Catane, nous allons procéder, après avoir identifié les zones appropriées, à la replantation de Posidonia oceanica et à la création d’ouvrages pour sa protection qui permettront de la maintenir sur le long terme. »