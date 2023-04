La Tunisie et la Syrie conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé

La Tunisie et la Syrie sont convenues de renforcer la coopération bilatérale sécuritaire, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et les réseaux de traite des êtres humains.

Selon une déclaration commune publiée à l’occasion de la visite du ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal al-Meqdad en Tunisie, à l’invitation de son homologue tunisien, les deux parties ont mis en avant l’importance d’intensifier les contacts au cours de la prochaine période en vue d’asseoir la concertation et la coordination sur les différentes questions bilatérales et d’intérêt commun et de se projeter sur la tenue d’une haute commission mixte.

Dans ce document, la Tunisie comme la Syrie insistent sur la relance des relations économiques dans les secteurs prioritaires, le renforcement de la coopération consulaire et humanitaire et la tenue de la commission consulaire mixte dans les plus brefs délais.

La visite du ministre syrien des Affaires étrangères en Tunisie, a été l’occasion de passer en revue l’état des relations de coopération bilatérale et des moyens de les promouvoir aux niveaux escomptés.

Le côté tunisien a affirmé être favorable à la réintégration de la Syrie dans son environnement arabe, étant convaincu que la paix et la stabilité de la région arabe dépend de la paix et stabilité en Syrie, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

La Tunisie y a exprimé son total soutien à la Syrie face aux agressions répétées de l’entité sionistes sur ses terres et mis en avant son droit légitime de recouvrer sa souveraineté sur le Plateau du Golan ainsi que tous les territoires occupés.

Les deux parties ont par ailleurs, abordé la situation en Palestine et les agressions israéliennes contre les lieux sacrées dont Al Qods Al Charif, affirmant le soutien indéfectible au peuple palestinien frère et son droit d’instaurer un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale.

Les deux ministres ont également souligné la nécessité de joindre tous les efforts arabes pour faire face ensemble aux défis auxquels la région fait face à la lumière du nouveau contexte régional et international.