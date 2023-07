La  Tunisie et la Syrie décidées à promouvoir  les relations bilatérales dans tous les domaines

Cette déclaration a été faite lors d’un entretien l téléphonique entre le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Mikdad, et son homologue tunisien Nabil Ammar, au cours duquel ils ont discuté de la poursuite de la consultation et de la coordination entre les deux pays dans divers domaines.

« La Syrie attache une grande importance à ses relations avec la Tunisie et prend toutes les mesures nécessaires pour renforcer les relations fraternelles entre les deux pays, y compris les dispositions prises par la partie syrienne pour rouvrir l’ambassade syrienne dans la capitale tunisienne et nommer un ambassadeur dans un court laps de temps », a déclaré le ministre Mikdad, cité par l’agence de presse syrienne SANA.

De son côté, Nabil Ammar a souligné l’importance de faire progresser les relations syro-tunisiennes à la lumière des intérêts communs qui lient les deux pays frères, en insistant sur l’importance de poursuivre la consultation et la coordination entre les deux parties dans divers domaines.